ПЕЛЬМЕНИ ЖАРЕННЫЕ В ОМЛЕТЕ



Возможно, основная часть населения (особенно работающая) согласится с мнением, что хороший и сытный завтрак является началом удачного дня. Правда, порой мы забываем об этом, собираясь второпях на работу, перекусывая на ходу сомнительного качества колбасой, запевая ее разведенным растворимым кофе. Да, иногда просто не хочется встать пораньше и приготовить нормальный полноценный завтрак, радуя и себя, и свой голодный желудок.

Пельмени — 300 г, яйца — 3 шт., луковица — 1 шт., сливочное масло — 3ст. л., сметана — 3 ст. л., зеленый лук, специи: соль, молотый черный перец.

Очистить луковицу, нашинковать полукольцами. Нагреть масло, выложить пельмени и лук, жарить до красивой корочки пельменей. Яйца перемешать со сметаной и специями залить пельмени. Жарить на слабом огне, помешивая, до готовности омлета.

Чтобы омлет был пышнее, добавить в яйца со сметаной соду на кончике ножа и перемешать. Готовить под закрытой крышкой.

За 2-3 минуты до готовности можно посыпать натёртым сыром.

Украсить зелёным луком и подавать на стол.

Приятного аппетита.